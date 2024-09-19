НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Гольф и чирлидинг решили исключить из уроков физкультуры в школах

Источник:
Sibnet.ru
254 1

Министерство просвещения предложило убрать из уроков физкультуры в российских школах гольф и чирлидинг, говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на Федеральном портале правовых проектов.

В Минпросвещения посчитали гольф и чирлидинг не соответствующими отечественному историческому опыту и традициям, говорится в документе.

Кроме того, Минпросвещения предложило убрать из уроков физической культуры: практики массажа, банных процедур в связи с возрастной психофизиологией школьников; информацию об иностранных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учеников к истории, опыту и ценностям отечественной физической культуры и спорта».

Ранее министерство просвещения РФ рекомендовало школам ограничить число детей иностранцев, которые плохо владеют русским языком, до трех в классе.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Число детей‑иностранцев в школьных классах решили ограничить
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ
Первый учебник для школ по беспилотникам издали в России
Имеет ли право учитель выгнать школьника с урока
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией
Определился победитель шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Раскрыты цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин указал на святую обязанность российской армии
Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» над Россией
Глава АвтоВАЗа огласил цену Lada Aura
Гольф и чирлидинг решили исключить из уроков физкультуры в школах
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

corrector

а ЯО , что в Белоруссии стоит заметят ? Красивы ядерные грибы на Лазурном побережье !

mosquito__2010

израиль террористы. украина террористы. сша террористы поддерживающие террористов. всё встало на свои...