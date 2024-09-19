Гольф и чирлидинг решили исключить из уроков физкультуры в школах

Министерство просвещения предложило убрать из уроков физкультуры в российских школах гольф и чирлидинг, говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на Федеральном портале правовых проектов.

В Минпросвещения посчитали гольф и чирлидинг не соответствующими отечественному историческому опыту и традициям, говорится в документе.

Кроме того, Минпросвещения предложило убрать из уроков физической культуры: практики массажа, банных процедур в связи с возрастной психофизиологией школьников; информацию об иностранных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учеников к истории, опыту и ценностям отечественной физической культуры и спорта».

Ранее министерство просвещения РФ рекомендовало школам ограничить число детей иностранцев, которые плохо владеют русским языком, до трех в классе.