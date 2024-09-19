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«Граф Монте-Кристо» сразится с Ходченковой в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Маме снова 17»

Два потенциально успешных фильма вышли в прокат в четверг, 19 сентября. Это российская комедия со Светланой Ходченковой «Маме снова 17» и французская приключенческая драма «Граф Монте-Кристо».

По сюжету фильма «Граф Монте-Кристо», молодого Эдмона Дантеса арестовывают в день своей свадьбы за преступление, которого тот не совершал. После 14 лет в тюрьме замка Иф ему наконец-то удается бежать.

На таинственном острове, о котором ему поведал в заключении его друг аббат Фариа, Эдмон находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь его единственная цель — месть.

В комедии «Маме снова 17» в результате загадочных обстоятельств семнадцатилетняя Ольга из 2005 года оказывается в 2024 году в теле самой себя, но уже 36-летней матери-одиночки.

Не имея опыта взрослой жизни, Ольга ведет себя, как легкомысленная девчонка из нулевых, и мечтает вернуться к беззаботной юности. Но волею судьбы она вынуждена взять на себя ответственность за сына-старшеклассника и выполнять роль директора школы, к чему оказывается совершенно не готова.

По данным сайта «Бюллетень кинопрокатчика», основанных на предпродаже билетов, у французской драмы шансы на лидерство выше. В целом, «Графу Монте-Кристо» прогнозируют сборы за уикенд в пределах 40-50 миллионов рублей, а российской комедии —всего 15-18 миллионов.

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