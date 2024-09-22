The Guardian предупредила о риске развала НАТО из‑за Украины

НАТО оказалась на Украине в ловушке, а экономическая война с Россией обернулась катастрофой, констатировал обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

Разрешение использовать британские ракеты дальнего радиуса действия против России может стать ошибкой потенциально ядерного масштаба, пишет Дженкинс.

«Путь такая атака, осуществленная по инициативе одной из стран НАТО, и не спровоцирует ядерный ответ – хотя надо быть готовыми ко всему. Но она вызовет еще одну волну ударов по украинским городам – и чего ради? Чтобы Путин привел доказательства войны Запада против России», — задается вопросом обозреватель.

По его словам, ракетная бравада премьера Британии Кира Стармера не имеет никакого смысла. Она лишь подпитала скептическое отношение к НАТО возможного следующего лидера США Дональда Трампа, что может иметь тяжелые последствия для альянса, полагает Дженкинс.

«Самой большой катастрофой, которая может возникнуть в результате конфликта на Украине, станет развал НАТО», — прогнозирует обозреватель.

Он считает, что «западные политики, стремящиеся изобразить из себя крутых парней, не оказывают миру услугу, когда обещают поддерживать Зеленского до полной победы». «Они прекрасно понимают, что такая победа невозможна. Вопрос лишь в том, сколько еще должно произойти смертей и разрушений. Лондонский мачизм делу не поможет», — заключил журналист.