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Экс‑министр финансов назвал скачки курса рубля новой нормой

Источник:
Sibnet.ru
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Санкции против Московской биржи привели к росту волатильности курса рубля, рассказал бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

«Рынок вне биржи сосредоточился в отдельных каналах обмена валюты — сформировалось локальное курсообразование. Теперь недельные скачки плюс-минус в несколько рублей (по отношению к доллару) — новая норма», — написал Задорнов в своей колонке в «Известиях».

По его словам, внебиржевые валютные торги ведут к увеличению спреда между покупкой и продажей долларов, евро, юаней. Раньше разница составляла 0,5–1%. Теперь же спред вырос до 5–7 (8–10%) рублей по доллару и евро.

«Из-за этого растут издержки на обмен валюты у всех экономических субъектов: предприятий, туристов, экспортеров и импортеров, просто граждан», — объяснил Михаил Задорнов.

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Экономика #Деньги
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