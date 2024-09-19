Экс‑министр финансов назвал скачки курса рубля новой нормой

Санкции против Московской биржи привели к росту волатильности курса рубля, рассказал бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

«Рынок вне биржи сосредоточился в отдельных каналах обмена валюты — сформировалось локальное курсообразование. Теперь недельные скачки плюс-минус в несколько рублей (по отношению к доллару) — новая норма», — написал Задорнов в своей колонке в «Известиях».

По его словам, внебиржевые валютные торги ведут к увеличению спреда между покупкой и продажей долларов, евро, юаней. Раньше разница составляла 0,5–1%. Теперь же спред вырос до 5–7 (8–10%) рублей по доллару и евро.

«Из-за этого растут издержки на обмен валюты у всех экономических субъектов: предприятий, туристов, экспортеров и импортеров, просто граждан», — объяснил Михаил Задорнов.