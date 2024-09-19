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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа огласил цену Lada Aura

Источник:
Sibnet.ru
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Цена нового бизнес-седана Lada Aura превысит 3 миллиона рублей, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Она (стоимость) будет выше 3 миллионов», — сказал Соколов в интервью РБК.

Глава АвтоВАЗа охарактеризовал Lada Aura как «хороший, современный, приемистый автомобиль». Он признал, что есть «ряд штрихов», но их успеют доработать до старта производства.

«Название Aura очень удачно зашло: там есть сочетание и с "Аурусом", и с Авророй как утренней звездой, и с некой аурой уже с точки зрения атмосферы автомобиля, его души. Здесь мы надеемся, что это имя будет действительно вести этот бренд или суббренд только вперед», — отметил Соколов.

В июне 2023 года президент АвтоВАЗа говорил, что цена Lada Aura будет «существенно выше 2 миллионов рублей». В начале сентября источник на заводе сообщал, что коридор цен составит от 2,6 миллиона до 3 миллионов рублей.

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