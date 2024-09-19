Израиль утвердил план войны с Ливаном

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви утвердил планы оборонительных и наступательных действий войск на северном направлении, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ.

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви провел совещания по оценке ситуации в Северном командовании с участием членов Форума Генштаба и утвердил наступательные и оборонительные планы для северного направления», — приводит ТАСС заявление ЦАХАЛ.

Халеви сказал, что у военных еще много неиспользованных возможностей в запасе, и подчеркнул, что армия намерена заставить формирования шиитского движения «Хезболлах» заплатить высокую цену за обстрелы северных районов Израиля.

Незадолго до этого министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил во время посещения авиабазы на севере страны, что Израиль "переносит центр тяжести" военных усилий на северное направление и переходит к новому этапу военной кампании, которая ранее была сосредоточена на секторе Газа.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил вечером с коротким видеообращением, в котором заверил сограждан, что власти сделают все, чтобы вернуть в свои дома жителей севера, эвакуированных из-за постоянных обстрелов со стороны Ливана.