Песков прокомментировал «оживление» YouTube-канала Кремля

Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале, несмотря на замедление видеохостинга, чтобы иметь больше возможностей дотянуться до зарубежной аудитории, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента», — цитирует Пескова ТАСС.

YouTube-канал с названием Kremlin был создан в декабре 2005 года, но самые давние ролики относятся к президентству Дмитрия Медведева. За все время на канале опубликовано 924 видео, которые суммарно собрали 58 миллионов просмотров.

После публикации в феврале полета президента России Владимира Путина на ракетоносце Ту-160М и интервью американскому журналисту Такеру Карлсону была пауза.

Загрузка видео возобновилась в последние две недели. На YouTube-канале разместили полную запись пленарной сессии Восточного экономического форума и еще несколько видео с различных президентских мероприятий.

Замедление YouTube в России началось с 1 августа. Официальных заявлений властей об ограничении доступа к платформе не было, но Роскомнадзор пригрозил лишением лицензии на оказание услуг интернет-провайдерам, которые начали использовать средства для ускорения YouTube.