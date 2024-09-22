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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс‑глава чешской разведки заявил о неизбежности победы России

Источник:
Sibnet.ru
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Ни санкции, ни мощная поддержка Украины не сломили Россию, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор. Он не представляет, какими средствами можно воздействовать на Москву.

«На протяжении почти двух с половиной лет мы наблюдаем два конфликта на Украине. Один горячий, и в нем однозначно побеждает Россия, а второй пропагандистский, в котором побеждает Украина», — сказал Шандор в интервью чешскому изданию Parlamentn listy.

По его словам, президент Владимир Зеленский продолжает твердить, что основой всего должен быть уход России на границы 1991 года. «Все понимают, что это совершенно нереально, поскольку Украина не обладает военной силой, чтобы добиться этого, и нет никакого дипломатического, экономического, санкционного и иного давления на Россию, чтобы принудить ее к этому», — отметил генерал.

«Я не защищаю русских, но они многим пожертвовали и многое потеряли, чтобы просто так теперь от всего отказаться. Возможно, удастся установить перемирие, но и это трудно, поскольку русские захотят гарантий, что Украина не воспользуется перемирием для дальнейшего вооружения», — считает Шандор.

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Тема: Военная операция на Украине
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