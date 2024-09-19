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Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала эмоциональное видеообращение к своему бывшему мужу Владиславу Бакальчуку после конфликта с убитыми в офисе компании.

Бакальчук в своем телеграм-канале рассказала, что вооруженные люди вторглись в головной офис Wildberries, началась стрельба и хаос.

«Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — обратилась она со слезами к своему бывшему мужу.

Инцидент произошел в среду, 18 сентября в бизнес-центре «Романов двор», расположенном в 500 метрах от стен Кремля. Группа мужчина, сопровождавшая Владислава Бакальчука, попыталась проникнуть в здание, но столкнулась с отпором сотрудников охраны. Завязалась перестрелка.

Как сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ, Владислав Бакальчук, которому принадлежит 1% компании, предпринял попытку незаконного проникновения в офис WB.

В результате инцидента погибли два человека. Еще семь человек, включая двоих сотрудников полиции, пострадали. Возбуждено уголовное дело по пяти статьям.

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Топ комментариев

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

corrector

а ЯО , что в Белоруссии стоит заметят ? Красивы ядерные грибы на Лазурном побережье !

mosquito__2010

израиль террористы. украина террористы. сша террористы поддерживающие террористов. всё встало на свои...

anubis77

Позориться не надоело ещё? Или это фетиш у тебя такой?