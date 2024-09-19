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Тимур Родригез и Гарик Мартиросян поменялись местами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Тимур Родригез стал новым ведущим музыкального шоу перевоплощений «Ярче звезд», заменив Гарика Мартиросяна.

«Во второй сезон меня пригласил Гарик Мартиросян. Он позвонил и признался, что очень хочет отдохнуть от первого сезона, а заодно посмотреть номера из зрительного зала. Мы сошлись на том, что, если он считает, что я прекрасно справлюсь с ролью ведущего, то в свою очередь, я уверен, что он будет чудесно смотреться за столом жюри», — цитирует пресс-служба ТНТ Родригеза.

«Ярче звезд» — шоу, в котором абсолютно любой вокалист из народа сможет почувствовать себя настоящей звездой в образе одного из культовых музыкальных артистов.

В новом сезоне в каждом выпуске будут соревноваться между собой четыре команды, состоящие из трех человек. Им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя. Команда, которая справится с этой задачей лучше остальных, получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей, а также возможность принять участие в суперфинале.

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corrector

а ЯО , что в Белоруссии стоит заметят ? Красивы ядерные грибы на Лазурном побережье !

korvinsS

Цитата(Улитка на склоне @ 18.9.2024, 10:42) Смешно. Кто ему поверит.Масяня я всегда говорил что ты крайне...

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

jeryakob

интересно , какие ставки на тотализаторе