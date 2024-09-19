Тимур Родригез и Гарик Мартиросян поменялись местами

Тимур Родригез стал новым ведущим музыкального шоу перевоплощений «Ярче звезд», заменив Гарика Мартиросяна.

«Во второй сезон меня пригласил Гарик Мартиросян. Он позвонил и признался, что очень хочет отдохнуть от первого сезона, а заодно посмотреть номера из зрительного зала. Мы сошлись на том, что, если он считает, что я прекрасно справлюсь с ролью ведущего, то в свою очередь, я уверен, что он будет чудесно смотреться за столом жюри», — цитирует пресс-служба ТНТ Родригеза.

«Ярче звезд» — шоу, в котором абсолютно любой вокалист из народа сможет почувствовать себя настоящей звездой в образе одного из культовых музыкальных артистов.

В новом сезоне в каждом выпуске будут соревноваться между собой четыре команды, состоящие из трех человек. Им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя. Команда, которая справится с этой задачей лучше остальных, получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей, а также возможность принять участие в суперфинале.