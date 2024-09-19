Ростелеком опроверг наличие уязвимости на сайте электронных повесток

Ростелеком заявил об отсутствии уязвимости на сайте реестра электронных повесток, ранее запущенном в тестовом режиме.

«Ростелеком, как разработчик информационной системы реестра электронных повесток, категорически опровергает распространяемые сообщения о возможности с его помощью получить данные пользователей», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что доступ к данным в реестре получают только граждане, использующие единую государственную информационную систему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением в виде СМС на телефонный номер.

«Ростелеком обеспечивает высший уровень информационной безопасности данной системы и портала "Госуслуги", а также сохранность персональных данных», — подчеркнула пресс-служба компании.

Ранее в ряде телеграмм-каналов появилась информация о серьезной уязвимости на сайте реестра электронных повесток, позволяющей получать персональные данные российских граждан по ID-номеру из «Госуслуг».