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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ разработает новый кроссовер HGH

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ завершает разработку нового кроссовера под кодовым названием HGH на базе Lada Vesta. По планам, первый кузов сварят уже в декабре.

К этому время должна быть готова основная кузовная оснастка, пишет телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на инсайдерский источник. Собирать кроссовер планируется на потоке Б первой сборочной линии, где сейчас ведется сборка Lada Vesta.

Известно, что новый кроссовер на платформе Lada Vesta получит оригинальный дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели. От Vesta новинке достанутся только базовые детали.

Автомобиль также предлагается оснащать турбированным мотором мощностью 150 лошадиных сил и китайским вариатором. Серийный выпуск модели может начаться в 2025 году.

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Тема: Русские машины
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korvinsS

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corrector

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olegsbeglov

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