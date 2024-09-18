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Приснившийся кот сделал россиянина миллионером

Источник:
РИА Новости
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Предприниматель из Смоленска выиграл в лотерею «Спортлото 4 из 20» 140 миллионов рублей благодаря приснившемуся коту, сообщает пресс-служба «Столото».

Суперприз в размере 140 697 536 рублей был разыгран 28 августа 2024 года в ходе 8814-го тиража лотереи. Счастливчиком оказался Дмитрий из Смоленска, купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».

Он рассказал организаторам, что принял участие в лотерее благодаря приснившемуся коту, испачкавшему квартиру. Дмитрий уточнил, что в поверьях такой сон связывали с финансовым успехом.

В игровых полях билета мужчина всегда отмечает важные для своей семьи числа — дни рождения близких. Выигрыш россиянин намерен потратить на покупку дома с большим участком, а также расширение своего бизнеса.

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