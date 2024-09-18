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Запущена киберспортивная лига по «Миру танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Стартовала масштабная регулярная Лига по игре «Мир танков», сообщает Федерация компьютерного спорта России.

В рамках состязаний лучшие команды из России и Беларуси будут бороться за призовой фонд в размере 60 миллионов рублей. Участие в лиге примут 24 команды, которые будут разделены на три дивизиона по рейтингу.

Старт соревнований намечен на ноябрь этого года. Всего в течение сезона пройдут четыре LAN-турнира со зрителями, в том числе главный ивент — Кубок «Мира танков».

Проект реализуется при поддержке разработчиков из Lesta Games и киберспортивного холдинга ESforce. Денежный приз частично будет гарантированной выплатой для участников турнира.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, три арендных премиальных танка с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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