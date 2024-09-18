Ноутбуки и рации стали взрываться в Ливане

Электронные устройства и транспортные средства с аккумуляторами стали взрываться в Ливане после волны подрывов пейджеров.

Первые сообщения о новой волне взрывов появились в тот момент, когда проходили похороны четырех членов «Хезболлы». Церемония транслировалась в прямом эфире в соцсети Х, однако неожиданно оборвалась, пишет The Jerusalim Post.

В основном взрываются радиостанции ICOM, принадлежащие членам «Хезболлы», передает иранский телеканал Press TV. Однако помимо раций, также взрываются ноутбуки, компьютеры, скутеры и автомобили с новейшей электроникой.

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану днем 17 сентября. В результате пострадали свыше 3 тысяч человек, еще 12 погибли. В атаке обвинили спецслужбы Израиля.

Предположительно, израильтяне получили доступ к пейджерам и поместили в них взрывчатое вещество PETN, которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов. Сами взорвавшиеся устройства были закуплены членами движения около пяти месяцев назад.

Тайваньская компания Gold Apollo, чье название было указано на пейджерах, сообщила, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд компании. Израиль официально не подтверждает причастность к этой атаке.