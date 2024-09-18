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Госдума одобрила отправку подсудимых на СВО

Источник:
РБК
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Госдума поддержала в первом чтении законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они пойдут воевать в зону военной операции.

Согласно документам, предлагается дать возможность фигурантам уголовных дел заключать контракт на участие в спецоперации на этапе рассмотрения их дела в суде. Сейчас такой возможностью обладают те, чье дело еще не рассматривается в суде, либо те, кто уже осужден.

Изменения планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В УК предлагается изменить статью 78.1, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу.

Сейчас в ней говорится, что от ответственности освобождаются люди, в отношении которых приостановлено предварительное расследование по их уголовному делу за исключением совершивших ряд определенных преступлений.

Законопроектом предлагается заменить термин «предварительное расследование» на «производство по уголовному делу», а также добавить условие «по ходатайству командования воинской части (учреждения)».

Освобождение от уголовной ответственности наступает либо со дня награждения государственной наградой, либо после увольнения со службы по определенным основаниям.

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korvinsS

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