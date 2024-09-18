Перестрелка в офисе Wildberries закончилась гибелью человека

Конфликт со стрельбой в офисе Wildberries в центре Москвы закончился гибелью одного человека, еще двое ранены.

«По предварительным данным, один человек погиб и два получили ранения», — передает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Около 30 человек доставлены в полицию, идут разбирательства.

Ранее основательница компании Татьяна Бакальчук заявила, что «группа людей» под руководством ее мужа Владислава пытались силой захватить несколько офисов компании в столице. Сам Владислав Бакальчук это отрицает и уверяет, что напасть пытались на него.

Конфликт супругов начался после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали совместное предприятие. Владислав Бакальчук пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову, который назвал происходящее «наглым рейдерским захватом».