НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Перестрелка в офисе Wildberries закончилась гибелью человека

Источник:
Sibnet.ru
679 3

Конфликт со стрельбой в офисе Wildberries в центре Москвы закончился гибелью одного человека, еще двое ранены.

«По предварительным данным, один человек погиб и два получили ранения», — передает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Около 30 человек доставлены в полицию, идут разбирательства.

Ранее основательница компании Татьяна Бакальчук заявила, что «группа людей» под руководством ее мужа Владислава пытались силой захватить несколько офисов компании в столице. Сам Владислав Бакальчук это отрицает и уверяет, что напасть пытались на него.

Конфликт супругов начался после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали совместное предприятие. Владислав Бакальчук пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову, который назвал происходящее «наглым рейдерским захватом».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Ноутбуки и рации стали взрываться в Ливане
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
США показали снимок обломков батискафа «Титан»
Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Раскрыты цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России
Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией
Определился победитель шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Обсуждение (3)
Картина дня
Реестр электронных повесток запустили в России
ВСУ в Курской области попали в «огневой мешок»
Перестрелка в офисе Wildberries закончилась гибелью человека
Зеленского назвали «уничтожившей Украину особью»
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
57
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
36
Генсек НАТО не увидел перехода красных линий в ударах по России
28
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
24
Названо идеальное время для переговоров Украины и России
23
США срочно перебросили войска к Аляске из‑за учений «Океан»