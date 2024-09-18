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Зеленского назвали «уничтожившей Украину особью»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский президент Владимир Зеленский, называвший жителей Донбасса «особями», сам войдет в историю под этим словом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это слово он употреблял в отношении добропорядочных, честных, хороших людей, которые боролись только за одно: чтобы им оставили язык, культуру, историю, памятники и своих героев. Вот он их называл особями, а в историю сам войдет под таким названием», — сказала Захарова.

Она добавила, что происходящее на Украине является отложенным планом войны с СССР «Немыслимое», разработанным Западом. По ее словам, «англосаксонский мир ждал», пока «выведется нечто», кто сможет осуществить этот план, параллельно уничтожив вверенную ему страну.

Захарова также напомнила о кадрах, где Зеленский просил прощения за ошибки предыдущих лидеров, обещая их исправить. Однако заняв пост главы государства, он проигнорировал все обещания.

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Политика #Мир
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