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Реестр электронных повесток запустили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Реестр электронных повесток для военнообязанных запустили в России. Пока он работает в тестовом режиме для жителей трех регионов: Рязанской и Сахалинской областей, а также Республики Марий Эл, сообщается на сайте сервиса.

Войти в реестр повесток для военнообязанных предлагается с помощью учетной записи на Госуслугах через ЕСИА. Она должна быть подтвержденной. Если учетной записи нет, то нужно ее зарегистрировать.

Теперь «виртуальное» приглашение в военкомат официально приравнено к бумажному уведомлению — электронная повестка считается врученной через семь дней после размещения в реестре.

С момента размещения повестки в реестре россиянин больше не может выехать за границу. Если не прийти в военкомат в назначенную дату, государство наложит запрет на управление транспортом, регистрацию недвижимости и авто, получение займов и кредитов.

Ожидается, что Минобороны сможет полноценно использовать электронный реестр воинского учета с 1 января 2025 года.

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