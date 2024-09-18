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Названы простые способы вызвать полезный стресс

Источник:
Sibnet.ru
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Кратковременный стресс положительно влияет на организм, снижая уровень воспаления в клетках. Чтобы его спровоцировать, достаточно принять контрастный душ или заняться физической активностью, рассказал врач-терапевт и гериатр Андрей Ильницкий.

«Часто задают вопрос, что же является стрессом нормальной интенсивности, который позволяет мобилизовать внутренние резервы организма? Самое распространенное — это гидробальнеотерапия, или водные процедуры», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

Медик отметил, что самый простой метод — приучить себя принимать по утрам контрастный холодный душ или чередовать теплый и холодный душ. Это способствует формированию стрессов низкой интенсивности и способствуют мобилизации организма человека.

Еще один вариант — регулярные кратковременные физические нагрузки. В начальной стадии тренировок у человека происходит увеличение продукции провоспалительных цитокинов, однако в дальнейшем их содержание снижается, поэтому для эффекта достаточно буквально 15-20 минут.

«Стресс в виде физической нагрузки укрепляет организм и способствует улучшению здоровья. В том числе преобладание в жизни такого умеренного стресса поможет сохранить высокую активность и высокий уровень жизни даже в пожилом возрасте», — подчеркнул специалист.

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