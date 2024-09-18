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Сбербанк приостановил запись на «Семейную ипотеку»

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк приостановил запись на сделку по программе «Семейная ипотека» из-за окончания лимита, выделенного правительством, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«С 18 сентября Сбербанк приостанавливает запись на сделку по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ», — говорится в сообщении.

При этом для клиентов, которые уже записались на сделку, выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно. На сегодня по обновленной «Семейной ипотеке» выдали 43,3 тысячи кредитов на сумму почти 237,1 миллиарда рублей.

В начале июля министерство финансов России объявило о продлении «Семейной ипотеки» по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Сумма кредита не превышает 12 миллионов рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для жителей остальных регионов — не более 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос составляет 20%.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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korvinsS

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