Стоимость минимальной продуктовой корзины на одного человека
в России снизилась впервые с начала 2024 года, сообщила ассоциация «Руспродсоюз».
«Минимальный набор продуктов подешевел впервые с начала
года. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного россиянина в
августе составила 6 655,6 рубля, что на 0,78% ниже, чем в июле, и на 10,6%
выше, чем в январе», — уточнили ТАСС в «Руспродсоюзе».
При этом стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве
в августе 2024 года составила 8 021,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 7 698,8
рубля.
В ассоциации также рассказали, что дороже всего продукты
стоят на Чукотке — 15 761,5 рубля и в Магаданской области — 11 164,4 рубля.
Дешевле всего — в Мордовии — 5 453,6 рубля и в Белгородской области — 5 548,1
рубля.
В то же время минимальная продуктовая корзина в Московской
области в среднем стоит 7 008,2 рубля, в Ленинградской — 7 505,6 рубля, в
Калининградской области — 7 265,7 рубля, в Татарстане — 5 844,8 рубля, в Омской
области — 5 760 рубля, в Хабаровском крае — 8 841,6 рубля.