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Минимальный набор продуктов подешевел впервые с начала года

Источник:
ТАСС
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Стоимость минимальной продуктовой корзины на одного человека в России снизилась впервые с начала 2024 года, сообщила ассоциация «Руспродсоюз».

«Минимальный набор продуктов подешевел впервые с начала года. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного россиянина в августе составила 6 655,6 рубля, что на 0,78% ниже, чем в июле, и на 10,6% выше, чем в январе», — уточнили ТАСС в «Руспродсоюзе».

При этом стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве в августе 2024 года составила 8 021,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 7 698,8 рубля.

В ассоциации также рассказали, что дороже всего продукты стоят на Чукотке — 15 761,5 рубля и в Магаданской области — 11 164,4 рубля. Дешевле всего — в Мордовии — 5 453,6 рубля и в Белгородской области — 5 548,1 рубля.

В то же время минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 7 008,2 рубля, в Ленинградской — 7 505,6 рубля, в Калининградской области — 7 265,7 рубля, в Татарстане — 5 844,8 рубля, в Омской области — 5 760 рубля, в Хабаровском крае — 8 841,6 рубля.  

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