Стартовали съемки мистического триллера с Ефремовым

Никита Ефремов сыграет главную роль мистического триллера с рабочим названием «Она тебя любит», съемки которого стартовали в Ямало-Ненецком автономном округе.

По сюжету, события будут разворачиваться на Урале, в глухом криволесье. Там правят языческие боги и древние поверья. Послушник Федор сопровождает Отца Петра по кочевым стойбищам с официальной миссией — убедить оленеводов принять Таинство Крещения.

Но путникам там не рады. Зримое там совсем не то, чем кажется. Молодому послушнику придется решиться на рискованную сделку, познать тайны заполярного мира, научиться выживать и стать северным человеком.

Вторая главная роль после Ефремова досталась актрисе Евгении Манджиевой. Режиссером выступил документалист Владимир Головнев.

Для Головнева съемки фильма – дебют в полнометражном кино. В сценарии много личного опыта и воспоминаний: его отец, этнограф, директор Музея антропологии и этнографии Андрей Головнев, брал сына в экспедиции на Крайний Север, где мальчик и знакомился с бытом и верованиями малых народов.