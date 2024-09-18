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Стартовали съемки мистического триллера с Ефремовым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кинокомпания «Вольга»

Никита Ефремов сыграет главную роль мистического триллера с рабочим названием «Она тебя любит», съемки которого стартовали в Ямало-Ненецком автономном округе.

По сюжету, события будут разворачиваться на Урале, в глухом криволесье. Там правят языческие боги и древние поверья. Послушник Федор сопровождает Отца Петра по кочевым стойбищам с официальной миссией — убедить оленеводов принять Таинство Крещения.

Но путникам там не рады. Зримое там совсем не то, чем кажется. Молодому послушнику придется решиться на рискованную сделку, познать тайны заполярного мира, научиться выживать и стать северным человеком.

Вторая главная роль после Ефремова досталась актрисе Евгении Манджиевой. Режиссером выступил документалист Владимир Головнев.

Для Головнева съемки фильма – дебют в полнометражном кино. В сценарии много личного опыта и воспоминаний: его отец, этнограф, директор Музея антропологии и этнографии Андрей Головнев, брал сына в экспедиции на Крайний Север, где мальчик и знакомился с бытом и верованиями малых народов.

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Топ комментариев

WIDESCREEN

Ты уже достал тут всех своим параноидальным мышлением про ядерное оружие.Иди домашнее задание делай,заатра...

mosquito__2010

где кастрюли там всегда деструкция и разруха. такой взращенный западом менталитет

GammiPluh

Заругает Токаева дед автопилотный, ой заругает. Нельзя такое в уши избирателям перед выборами то невпопад...

pepelmetal

Тарасьё сами как экологическая катастрофа!