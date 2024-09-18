Матвиенко призвала к запрету движения чайлдфри в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России следует запретить осознанный отказ от детей — идеологию чайлдфри.

Спикер верхней палаты связала взгляды чайлдфри с вырождением феминизма, который на первоначальном этапе в своей основе нес «хорошую идею» борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе «радикализировался»

«Он [феминизм] действительно стал воинствующим, и эта, казалось бы, благородная идея — бороться за равноправие женщин — давно ими сдана в архив. Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей», — сказала Матвиенко в интервью «Известиям».

В конце июня замглавы Минюста Всеволод Вуколов рассказал, что в России разрабатывается законопроект, запрещающий чайлдфри. Он отметил, что такие идеологии имеют «экстремистскую направленность».