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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВВС США признали пилотов ВСУ негодными для сложных задач на F‑16

Источник:
РИА Новости
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Украинским пилотам не хватает опыта для решения сложных задач на поставленных Западом истребителях F-16, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

«Для пилотов F-16 в новинку, поэтому их не пошлют на самые рискованные миссии», — приводит РИА Новости слова Хекера.

Генерал признал, что союзники Киева не могут достаточно быстро обучать украинских пилотов управлению F-16.

Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота.

Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит украинским ЗРК Patriot из-за нарушения координации действий подразделений.

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Тема: Военная операция на Украине
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