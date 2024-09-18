НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Число детей‑иностранцев в школьных классах решили ограничить

Источник:
«Известия»
314 0

Школам и дошкольным учреждениям рекомендовали ограничить число иностранных граждан в классах до трех, говорится в методических рекомендациях Минпросвещения.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком. <...> Соответствующая норма может быть рассмотрена как ориентировочная», — приводит «Известия» текст документа.

Необходимость такой меры обосновывается в рекомендациях сложностями в обучении детей, плохо владеющих русским языком. Такие ученики требуют не меньше внимания, чем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, подчеркивается в документе.

По данным Минпросвещения на июнь 2024 года, около 12% детей мигрантов, которые посещают российские школы и детсады, не владеют вовсе или плохо владеют русским языком.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ
Первый учебник для школ по беспилотникам издали в России
Имеет ли право учитель выгнать школьника с урока
Кемеровская школа объяснила появление 1 «Z» класса
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Раскрыты цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России
Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией
Определился победитель шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

WIDESCREEN

Ты уже достал тут всех своим параноидальным мышлением про ядерное оружие.Иди домашнее задание делай,заатра...

mosquito__2010

где кастрюли там всегда деструкция и разруха. такой взращенный западом менталитет

GammiPluh

Заругает Токаева дед автопилотный, ой заругает. Нельзя такое в уши избирателям перед выборами то невпопад...

pepelmetal

Тарасьё сами как экологическая катастрофа!