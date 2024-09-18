Число детей‑иностранцев в школьных классах решили ограничить

Школам и дошкольным учреждениям рекомендовали ограничить число иностранных граждан в классах до трех, говорится в методических рекомендациях Минпросвещения.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком. <...> Соответствующая норма может быть рассмотрена как ориентировочная», — приводит «Известия» текст документа.

Необходимость такой меры обосновывается в рекомендациях сложностями в обучении детей, плохо владеющих русским языком. Такие ученики требуют не меньше внимания, чем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, подчеркивается в документе.

По данным Минпросвещения на июнь 2024 года, около 12% детей мигрантов, которые посещают российские школы и детсады, не владеют вовсе или плохо владеют русским языком.