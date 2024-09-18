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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Эвакуацию объявили в Торопце Тверской области после атаки БПЛА

Источник:
Sibnet.ru
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ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население оттуда, сообщает пресс-служба правительство региона.

Ранее стало известно о пожаре в Торопце, вспыхнувшем в результате падения обломков БПЛА.

«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства Тверской области.

Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар.

В администрации Торопецкого муниципального округа уточнили, что эвакуация проводится в городе Западная Двина. Для местных жителей открыли горячую линию по вопросам эвакуации.

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Тема: Военная операция на Украине
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