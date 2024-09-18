Эвакуацию объявили в Торопце Тверской области после атаки БПЛА

ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области,
принято решение частично эвакуировать население оттуда, сообщает пресс-служба правительство
региона.
Ранее стало известно о пожаре в Торопце, вспыхнувшем в
результате падения обломков БПЛА.
«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства Тверской области.
Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично
эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар.
В администрации Торопецкого муниципального округа уточнили,
что эвакуация проводится в городе Западная Двина. Для местных жителей открыли
горячую линию по вопросам эвакуации.