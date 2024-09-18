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Маск заявил, что без космических полетов человечество погибнет

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель Илон Маск считает, что человечеству грозит вымирание, если оно не научится совершать межзвездные перелеты.

«Однажды большая комета столкнется с Землей и уничтожит практически все живое, как это неоднократно случалось в прошлом. В конце концов Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и уничтожит всю жизнь», — написал Маск на своей странице в X.

Он отметил, что либо человечество станет цивилизацией, которая путешествует в космосе, либо погибнет. «Других вариантов нет», — уверен он.

Ранее Маск заявлял, что человечество может просуществовать не более нескольких сотен лет без освоения новых планет и звездных систем. По его словам, от вымирания на Земле людей спасут многоразовые сверхтяжелые ракеты Starship его компании SpaceX.

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WIDESCREEN

Ты уже достал тут всех своим параноидальным мышлением про ядерное оружие.Иди домашнее задание делай,заатра...

mosquito__2010

где кастрюли там всегда деструкция и разруха. такой взращенный западом менталитет

GammiPluh

Заругает Токаева дед автопилотный, ой заругает. Нельзя такое в уши избирателям перед выборами то невпопад...

pepelmetal

Тарасьё сами как экологическая катастрофа!