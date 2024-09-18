Завершились съемки новых серий детектива «Дама с собачкой»

Новые серии детектива «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой в главной роли, досняли, новый сезон выйдет на канале «Россия», — сообщила пресс-служба канала.

Актриса Елена Яковлева в детективе играет роль пенсионерки и бывшей учительницы математики Агаты Денисовны.

В новых сериях Агата и бывший судья Холодов (Александр Балуев), наконец, решили все свои проблемы и готовятся к свадьбе. Племянник Холодова, следователь Эдик (Сергей Перегудов), счастлив с дочерью Агаты – Таней (Ирина Таранник), которая ждет их общего ребенка. Эдика повысили и дали новых подчиненных.

Все меняется, когда к Агате приходит незнакомая женщина Ирина (Ирина Чериченко) и сообщает счастливой невесте шокирующие новости. Оказывается, покойный муж Агаты, адвокат Марфин (Александр Резалин), был не тем, за кого себя выдавал, а кроме того, он жив.

Агата понимает, что не является вдовой и всю жизнь прожила в обмане. Мало этого, Ирина тоже была женой Марфина и имеет от него сына, ровесника Тани. Чутье подсказывает героине, что за историей адвоката-многоженца скрывается нечто большее.