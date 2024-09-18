Российские силы разбили под Суджей ряд бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward, сообщил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они завели 95-ю бригаду, мы и ее уничтожили», — рассказал РИА Новости «Аид».

После этого ВСУ, как сказал боец, завели в Курскую область 92-ю штурмовую бригаду, 106-ю бригаду теробороны, новый батальон 80-й бригады и ряд других подразделений. В настоящее время также передислоцируются 72-я бригада из Угледара и 47-я механизированная бригада.

По словам «Аида», также в район Суджи завели силы специальных операций ВСУ и привлекли дополнительные иностранные ЧВК.

«ССО зашли, частная военная компания Forward (американская частная военная компания Forward Observation Group) зашла — это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные», — уточнил «Аид».

Он отметил, что вновь заведенные силы также понесли значительные потери.