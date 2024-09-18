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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Отряд украинского спецназа и американскую ЧВК разбили под Суджей

Источник:
РИА Новости
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Российские силы разбили под Суджей ряд бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward, сообщил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они завели 95-ю бригаду, мы и ее уничтожили», — рассказал РИА Новости «Аид».

После этого ВСУ, как сказал боец, завели в Курскую область 92-ю штурмовую бригаду, 106-ю бригаду теробороны, новый батальон 80-й бригады и ряд других подразделений. В настоящее время также передислоцируются 72-я бригада из Угледара и 47-я механизированная бригада.

По словам «Аида», также в район Суджи завели силы специальных операций ВСУ и привлекли дополнительные иностранные ЧВК.

«ССО зашли, частная военная компания Forward (американская частная военная компания Forward Observation Group) зашла — это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные», — уточнил «Аид».

Он отметил, что вновь заведенные силы также понесли значительные потери.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

WIDESCREEN

Ты уже достал тут всех своим параноидальным мышлением про ядерное оружие.Иди домашнее задание делай,заатра...

mosquito__2010

где кастрюли там всегда деструкция и разруха. такой взращенный западом менталитет

GammiPluh

Заругает Токаева дед автопилотный, ой заругает. Нельзя такое в уши избирателям перед выборами то невпопад...

pepelmetal

Тарасьё сами как экологическая катастрофа!