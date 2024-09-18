Лукашенко пообещал третью мировую при нападении на Белоруссию

Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей
мировой войны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Хочу предупредить наших противников, наших соперников и
тех, кто еще не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это
третья мировая война», — цитирует ТАСС Лукашенко.
По его словам, «поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни
россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться
за океаном, этого делать нельзя».
Президент Белоруссии отметил, что его страна находится в
эпицентре, на перекрестке всех путей, республика — это географический центр
Европы и многие войны проходили через белорусские земли.
«Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны <…>.
Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить, у нас есть все необходимое сделать
так, чтобы они задумались, прежде чем двигаться в нашем направлении», —
пообещал Лукашенко.