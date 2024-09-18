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Лукашенко пообещал третью мировую при нападении на Белоруссию

Источник:
ТАСС
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Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто еще не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — цитирует ТАСС Лукашенко.

По его словам, «поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя».

Президент Белоруссии отметил, что его страна находится в эпицентре, на перекрестке всех путей, республика — это географический центр Европы и многие войны проходили через белорусские земли.

«Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны <…>. Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить, у нас есть все необходимое сделать так, чтобы они задумались, прежде чем двигаться в нашем направлении», — пообещал Лукашенко.

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