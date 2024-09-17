Запад раскрыл потери украинских войск

Потери украинских войск с начала боевых действий составляют примерно 480 тысяч солдат, включая раненых.

С 2022 года травмы различной степени тяжести получили порядка 400 тысяч военных Вооруженных сил Украины, еще около 80 тысяч бойцов были убиты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные, полученные разведывательными службами западных стран.

Издание отмечает, что вооруженный конфликт с Россией оказал значительное воздействие на демографические показатели Украины. По оценке экспертов, население страны снизилось с 42 миллионов до 29 миллионов жителей.

Причинами послужили масштабная мобилизация и отъезд граждан за границу. Отмечается, что точное количество эмигрантов станет известно только после окончания боевых действий. При этом значительное количество покинувших страну может уже не вернуться Украину.