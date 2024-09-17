НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад раскрыл потери украинских войск

Источник:
Sibnet.ru
566 12

Потери украинских войск с начала боевых действий составляют примерно 480 тысяч солдат, включая раненых.

С 2022 года травмы различной степени тяжести получили порядка 400 тысяч военных Вооруженных сил Украины, еще около 80 тысяч бойцов были убиты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные, полученные разведывательными службами западных стран.

Издание отмечает, что вооруженный конфликт с Россией оказал значительное воздействие на демографические показатели Украины. По оценке экспертов, население страны снизилось с 42 миллионов до 29 миллионов жителей.

Причинами послужили масштабная мобилизация и отъезд граждан за границу. Отмечается, что точное количество эмигрантов станет известно только после окончания боевых действий. При этом значительное количество покинувших страну может уже не вернуться Украину.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Обстрелы ВСУ вызвали экологическую катастрофу
Раскрыты цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России
Россия и Украина обменялись военнопленными
США указали Украине цели для ракет ATACMS
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО
Китай рекомендовал автоконцернам не инвестировать в Россию
Обсуждение (12)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
27
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО
27
МВФ неожиданно возобновил диалог с Россией
24
Пентагон смоделирует последствия ядерной бомбардировки России
24
Названо идеальное время для переговоров Украины и России
23
США срочно перебросили войска к Аляске из‑за учений «Океан»