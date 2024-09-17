«VK Видео» запустит новую программу монетизации контента

«VK Видео» запускает новую программу монетизации контента — авторы оригинального контента на этой платформе получат от 50% до 80% дохода площадки от рекламы при размещении роликов длительностью не менее двух минут.

Присоединиться к программе монетизации «VK Видео» смогут только блогеры и авторы контента, у которых более 5 тысяч подписчиков в сообществе. Программа распространяется на оригинальный видеоконтент, который не нарушает авторские права.

Видеоролики не должны содержать нецензурную лексику, призывы к преследованию, порнографию, ложные сведения. Тестирование новой программы монетизации уже запущено на ограниченной группе авторов.

Новые условия для старых участников программы монетизации начнут действовать автоматически. VK рассчитывает, что доход авторов среднего уровня будет измеряться десятками тысяч рублей, а топ-авторы смогут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц.