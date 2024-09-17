НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

«VK Видео» запустит новую программу монетизации контента

Источник:
«Коммерсантъ»
206 0

«VK Видео» запускает новую программу монетизации контента — авторы оригинального контента на этой платформе получат от 50% до 80% дохода площадки от рекламы при размещении роликов длительностью не менее двух минут.

Присоединиться к программе монетизации «VK Видео» смогут только блогеры и авторы контента, у которых более 5 тысяч подписчиков в сообществе. Программа распространяется на оригинальный видеоконтент, который не нарушает авторские права.

Видеоролики не должны содержать нецензурную лексику, призывы к преследованию, порнографию, ложные сведения. Тестирование новой программы монетизации уже запущено на ограниченной группе авторов.

Новые условия для старых участников программы монетизации начнут действовать автоматически. VK рассчитывает, что доход авторов среднего уровня будет измеряться десятками тысяч рублей, а топ-авторы смогут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Россия потратит на скоростной космический интернет 0,5 трлн рублей
ChatGPT научился писать человеку первым
Поиск видео «для взрослых» исчез из «ВКонтакте»
YouTube замедлился в России почти в 10 раз
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
13086
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
11820
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
21092
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
778048
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
242011
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
21630
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
21278
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
999883
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
45814
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
43271
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО
Китай рекомендовал автоконцернам не инвестировать в Россию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

WIDESCREEN

Ты уже достал тут всех своим параноидальным мышлением про ядерное оружие.Иди домашнее задание делай,заатра...

mosquito__2010

где кастрюли там всегда деструкция и разруха. такой взращенный западом менталитет

pepelmetal

Тарасьё сами как экологическая катастрофа!

GammiPluh

Заругает Токаева дед автопилотный, ой заругает. Нельзя такое в уши избирателям перед выборами то невпопад...