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США показали снимок обломков батискафа «Титан»

Источник:
Sibnet.ru
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Береговая охрана США обнародовала снимок хвостовой части батискафа «Титан», затонувшего летом 2023 года во время экспедиции к месту крушения «Титаника».

На фотографии виден оторванный хвостовой конус аппарата, лежащий на океанском дне. Снимок был сделан еще в 2023 году, когда велись активные поиски пропавшего судна, пишет издание New York Post.

Обломки батискафа «Титан»
Обломки батискафа «Титан»
Фото: © Pelagic Research Services

Батискаф «Титан» пропал 18 июня во время погружения к останкам «Титаника», затонувшего в 1912 году на глубине 3,8 километра в Атлантическом океане. Согласно данным Береговой охраны, последнее сообщение с борта «Титана» содержало фразу «У нас все в порядке».

На борту находились пять человек, в том числе основатель компании OceanGate Стоктон Раш, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Через четыре дня в ходе спасательной операции были обнаружены обломки «Титана», разрушенного в результате имплозии.

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Топ комментариев

WIDESCREEN

Ты уже достал тут всех своим параноидальным мышлением про ядерное оружие.Иди домашнее задание делай,заатра...

mosquito__2010

где кастрюли там всегда деструкция и разруха. такой взращенный западом менталитет

pepelmetal

Тарасьё сами как экологическая катастрофа!

ld_andrey

Версия о заказной реабилитации секретной службы имеет место быть.