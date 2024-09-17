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Японский тест на слабоумие завел пользователей в тупик

Источник:
Sibnet.ru
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Визуальная головоломка из японского журнала 1990-х годов набирает популярность в соцсетях — с ее помощью предлагается оценить риски возрастных изменений мозга.

По условиям задачи, на картинке требуется найти четырех животных — собаку, бабочку, утку и летучую мышь. Если пользователь сможет за 15 минут отыскать трех животных из этого списка — с его мозгом все в порядке.

Японская головоломка с животными
Японская головоломка с животными

Если двух — волноваться пока рано, но мозг нуждается в регулярных тренировках. Если же человек видит на картине только одно животное, то стоит быть внимательным к своему здоровью — возможно, мозг уже подвергся определенным возрастным изменениям.

На изображении мальчик и девочка вместе с отцом занимаются сборкой новой будки для пса. Собственного, именно его найти на картине проще всего. Однако с остальными животными поиск может затянуться.

Решение головоломки приведено ниже. Чтобы увидеть подсказку, достаточно выделить мышкой скрытый текст в абзаце: бабочка прячется среди листьев на дереве, летучая мышь находится между детьми, а утка скрывается между задних ног собаки.

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