Японский тест на слабоумие завел пользователей в тупик

Визуальная головоломка из японского журнала 1990-х годов набирает популярность в соцсетях — с ее помощью предлагается оценить риски возрастных изменений мозга.

По условиям задачи, на картинке требуется найти четырех животных — собаку, бабочку, утку и летучую мышь. Если пользователь сможет за 15 минут отыскать трех животных из этого списка — с его мозгом все в порядке.

Японская головоломка с животными



Если двух — волноваться пока рано, но мозг нуждается в регулярных тренировках. Если же человек видит на картине только одно животное, то стоит быть внимательным к своему здоровью — возможно, мозг уже подвергся определенным возрастным изменениям.

На изображении мальчик и девочка вместе с отцом занимаются сборкой новой будки для пса. Собственного, именно его найти на картине проще всего. Однако с остальными животными поиск может затянуться.