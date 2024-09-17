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Дональд Трамп анонсировал собственную криптовалюту WLFI

Источник:
CNN
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Бывший президент США Дональд Трамп объявил об открытии компании World Liberty Financial, которая будет заниматься цифровыми активами. В частности, она выпустит собственную криптовалюту под названием WLFI.

В рамках выхода криптовалюты 20% токенов выделят команде основателей, 17% токенов будет зарезервировано на вознаграждения пользователей, а оставшиеся 63% монет будут доступны для покупки.

Будущий токен World Liberty Financial будет разработан на базе популярного блокчейна Ethereum. Команда проекта отметила, что продажа токена будет доступна только аккредитованным инвесторам.

Предполагается, что компания Трампа будет оказывать помощь людям, которые не могут получить финансирование от традиционных банков. World Liberty Financial станет криптобанковской платформой, где участникам предложат брать и давать в долг криптовалюту.

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Экономика #Деньги
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