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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Появилась возможность аренды Aurus Komendant

Источник:
Sibnet.ru
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Aurus Komendant
Фото: © Avito

Люксовый внедорожник Aurus Komendant можно взять в аренду в Казани, час обойдется в 20 тысяч рублей, но есть минимальный срок заказа — соответствующее объявление появилось на Avito.

Aurus Komendant в аренду предлагает компания по прокату премиум-авто. Внедорожник редкого темно-синего цвета доступен только с водителем.

Час стоит 20 тысяч рублей, но зафрахтовать Aurus Komendant можно минимум на четыре часа. Катание в течение шести часов обойдется в 108 тысяч рублей, в течение восьми — 120 тысяч рублей.

Komendant собирают по спецзаказам. Они есть в автопарках федеральных министров, губернаторов и представителей крупного бизнеса. Цены начинаются от 50,4 миллиона рублей.

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Тема: Русские машины
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