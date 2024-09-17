НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Обстрелы ВСУ вызвали экологическую катастрофу

Источник:
Sibnet.ru
405 4

Экологическая катастрофа разразилась на Украине — из-за обстрелов ВСУ в реки Сейм и Десна попали удобрения, которые хранились на складах сахарного завода в поселке Теткино.

По оценке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сумма ущерба из-за отравления рек уже превысила 12 миллионов долларов. В Сумской области погибло 12 тонн рыбы, в Черниговской области — 19 тонн.

Пробы показали аномально высокое содержание марганца в Десне, которая питает Киев, Чернигов и другие города севера Украины. В частности, из Десны Киев получает 70% питьевой воды. Под угрозой отравления в настоящее время несколько сотен тысяч украинцев.

Ранее заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк заявил, что киевские власти будут вынуждены использовать альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десны, однако они не смогут обеспечить чистой водой весь Киев.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Пилот и два пассажира погибли при крушении вертолета Robinson
Челябинский школьник с молотком напал на одноклассников
Судно с учеными застряло в Карском море
Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте
смотреть все
ЧП #Происшествия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО
Семейные группы Steam стали доступны всем пользователям
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

physx

Осторожно двери закрываются, следующая остановка, палата номер 6, так что не прошляпь свою остановку🤡

mosquito__2010

по закомплексованным кастрюлям с жестким комплексом западного карго культа давно пора отдельную ветвь...

physx

Жаль мне тебя, до старости дескать дожил, а ума не нажил.