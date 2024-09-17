Обстрелы ВСУ вызвали экологическую катастрофу

Экологическая катастрофа разразилась на Украине — из-за обстрелов ВСУ в реки Сейм и Десна попали удобрения, которые хранились на складах сахарного завода в поселке Теткино.

По оценке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сумма ущерба из-за отравления рек уже превысила 12 миллионов долларов. В Сумской области погибло 12 тонн рыбы, в Черниговской области — 19 тонн.

Пробы показали аномально высокое содержание марганца в Десне, которая питает Киев, Чернигов и другие города севера Украины. В частности, из Десны Киев получает 70% питьевой воды. Под угрозой отравления в настоящее время несколько сотен тысяч украинцев.

Ранее заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк заявил, что киевские власти будут вынуждены использовать альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десны, однако они не смогут обеспечить чистой водой весь Киев.