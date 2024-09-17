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Раскрыта дата выхода нового романа Пелевина

Источник:
Sibnet.ru
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Новая книга писателя Виктора Пелевина под названием «Круть» выйдет 3 октября. Продажи стартуют во всех книжных магазинах страны, а также на маркетплейсах.

«Новинка, получившая название "Круть", продолжает развитие вселенной Tranhumanism inc., но при этом является самостоятельной историей», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя издательства «Эксмо».

Одновременно произведение будет доступно в аудио и в электронной версии эксклюзивно по подписке «Яндекс плюса» в сервисе «Букмейт» и в формате поштучной покупки книги — на «Литрес».

Предзаказ книги доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах уже с 17 сентября.

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