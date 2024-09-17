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Медведев предложил создать открытую базу данных врагов России

Источник:
Sibnet.ru
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Призывы убивать российских граждан или наносить вглубь России удары не должны оставаться безнаказанными, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза указал необходимость «помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию». «В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер», — написал в своем телеграм-канале Медведев, напомнив о судьбе лидера украинских националистов Степана Бандера.

«Тут главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность. Чтобы каждая тварь, вне зависимости от ее нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: "Убивайте в Курске мирных граждан!", знала: за ними придут», — отметил Медведев.

По его словам, «стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных». «Для вполне прикладных целей», — добавил зампред Совбеза.


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Топ комментариев

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

physx

Осторожно двери закрываются, следующая остановка, палата номер 6, так что не прошляпь свою остановку🤡

mosquito__2010

по закомплексованным кастрюлям с жестким комплексом западного карго культа давно пора отдельную ветвь...

physx

Жаль мне тебя, до старости дескать дожил, а ума не нажил.