Медведев предложил создать открытую базу данных врагов России

Призывы убивать российских граждан или наносить вглубь России удары не должны оставаться безнаказанными, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза указал необходимость «помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию». «В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер», — написал в своем телеграм-канале Медведев, напомнив о судьбе лидера украинских националистов Степана Бандера.

«Тут главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность. Чтобы каждая тварь, вне зависимости от ее нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: "Убивайте в Курске мирных граждан!", знала: за ними придут», — отметил Медведев.

По его словам, «стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных». «Для вполне прикладных целей», — добавил зампред Совбеза.