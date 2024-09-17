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Пилот и два пассажира погибли при крушении вертолета Robinson

Источник:
Sibnet.ru
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Пилот и два пассажира погибли в крушении вертолета Robinson в Амурской области, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Зейского района региона.

«Вертолет обнаружен, все трое погибли. Вертолет обнаружен на том же месте, где был оставлен [аварийный] маяк», — рассказали ТАСС в ЕДДС.

По предварительным данным, вечером в понедельник, 16 сентября с воздушного судна Robinson R66 получено оповещение аварийного радиомаяка в Зейском округе Амурской области. На борту судна находились пилот и два пассажира.

Воздушное судно принадлежит золотодобывающей компании «Хэргу». Экипаж совершал облет территории на участке предприятия. Место крушения было обнаружено спасателями во вторник, 17 сентября после обеда.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту пропажи вертолета. Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки безопасности полетов.

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