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Сериал «Между нами химия» с Бортич попал в категорию ожидаемых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Между нами химия»

Первые две серии проекта Wink «Между нами химия» с Сашей Бортич показали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», сериал получил высокие оценки.

Жюри фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» включило восьмисерийное драмеди «Между нами химия» в короткий список самых ожидаемых проектов.

В центре сюжета — история матери-одиночки Тани (Бортич). Узнав о серьезном диагнозе, женщина решает наверстать упущенное и найти мужчину, которому сможет доверить не только детей, но и свое сердце.

Кроме Бортич в сериале снялись Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев и Павел Ворожцов.

Проект «Между нами химия» пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Балет», «Фишер» и другие). Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink и в эфире телеканала СТС.

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Топ комментариев

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

physx

Осторожно двери закрываются, следующая остановка, палата номер 6, так что не прошляпь свою остановку🤡

mosquito__2010

по закомплексованным кастрюлям с жестким комплексом западного карго культа давно пора отдельную ветвь...