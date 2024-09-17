Сериал «Между нами химия» с Бортич попал в категорию ожидаемых

Фото: © кадр из сериала «Между нами химия»

Первые две серии проекта Wink «Между нами химия» с Сашей Бортич показали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», сериал получил высокие оценки.

Жюри фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» включило восьмисерийное драмеди «Между нами химия» в короткий список самых ожидаемых проектов.

В центре сюжета — история матери-одиночки Тани (Бортич). Узнав о серьезном диагнозе, женщина решает наверстать упущенное и найти мужчину, которому сможет доверить не только детей, но и свое сердце.

Кроме Бортич в сериале снялись Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев и Павел Ворожцов.

Проект «Между нами химия» пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Балет», «Фишер» и другие). Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink и в эфире телеканала СТС.