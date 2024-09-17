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Адвоката Пашаева задержали по подозрению во взятке от мужа Блиновской

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Эльман Пашаев / CC BY 3.0

Адвокат Эльман Пашаев задержан в Москве, его подозревают во взятке от мужа блогера Елены Блиновской.

Алексей Блиновский якобы передал Пашаеву деньги, чтобы закрыть уголовное дело в отношении Елены Блиновской, сообщает СК РФ.

Следователи считают, что в феврале Пашаев убедил Блиновского в возможности закрыть вопрос с уголовным преследованием в отношении его супруги.

За это он получил «крупное денежное вознаграждение», но уголовное расследование в отношении Блиновской не прекратилось.

В отношении Пашаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения для Пашаева.

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ЧП #Криминал #Светская хроника
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Топ комментариев

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

physx

Осторожно двери закрываются, следующая остановка, палата номер 6, так что не прошляпь свою остановку🤡

mosquito__2010

по закомплексованным кастрюлям с жестким комплексом западного карго культа давно пора отдельную ветвь...