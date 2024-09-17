Адвоката Пашаева задержали по подозрению во взятке от мужа Блиновской

Адвокат Эльман Пашаев задержан в Москве, его подозревают во взятке от мужа блогера Елены Блиновской.

Алексей Блиновский якобы передал Пашаеву деньги, чтобы закрыть уголовное дело в отношении Елены Блиновской, сообщает СК РФ.

Следователи считают, что в феврале Пашаев убедил Блиновского в возможности закрыть вопрос с уголовным преследованием в отношении его супруги.

За это он получил «крупное денежное вознаграждение», но уголовное расследование в отношении Блиновской не прекратилось.

В отношении Пашаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения для Пашаева.