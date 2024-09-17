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Девять человек заподозрили в Красноярске в гибели людей от капельниц

Источник:
Sibnet.ru
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Дело о незаконном лечении пациентов, страдающих алкоголизмом и наркоманией, возбуждено в Красноярске. Погибли три человека, задержаны девять подозреваемых, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, члены группы за деньги оказывали незаконные услуги на дому лицам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости, по выводу из абстинентного синдрома.

Пациентам вводили капельным способом растворы, содержащие лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества без проведения диагностических мероприятий и соблюдения правил оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях, что повлекло наступление смерти трех человек.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

Дома у задержанных провели обыски, изъяли медицинские препараты. Следователи выясняют, кто еще мог входить в организованную группу и кто еще мог пострадать от их деятельности.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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