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Россия потратит на скоростной космический интернет 0,5 трлн рублей

Источник:
«Известия»
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Проект по созданию в России аналога систему спутникового интернета Starlink, включающего 383 спутника, может обойтись в 445 миллиардов рублей.

Из указанной суммы 329 миллиардов рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 116 миллиардов рублей — из бюджета, приводят «Известия» предварительную версию федерального проекта.

Эти средства будут направлены на создание и запуск группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру, которые разрабатывает компания «Бюро 1440».

Группировка спутников, обеспечивающих надежный доступ в интернет на всей территории России, необходима, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Она поможет решить проблему с доступом в отдаленных районах, на Крайнем Севере, в частности на Северном морском пути.

Партнер компании ComNews Research Леонид Коник отметил, что 28% территории России относится к арктической зоне, которая слабо охватывается геостационарными спутниками, расположенными над экватором.

Поэтому для РФ критически важны новые спутниковые группировки на негеостационарных орбитах. В мире такие группировки, начиная с низкоорбитальных Starlink и OneWeb, находятся на пике популярности.

Проверка адреса на оптику
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Топ комментариев

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

physx

Осторожно двери закрываются, следующая остановка, палата номер 6, так что не прошляпь свою остановку🤡

mosquito__2010

по закомплексованным кастрюлям с жестким комплексом западного карго культа давно пора отдельную ветвь...