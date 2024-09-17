Проект по созданию в России аналога систему спутникового интернета Starlink, включающего 383 спутника, может обойтись в 445 миллиардов рублей.

Из указанной суммы 329 миллиардов рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 116 миллиардов рублей — из бюджета, приводят «Известия» предварительную версию федерального проекта.

Эти средства будут направлены на создание и запуск группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру, которые разрабатывает компания «Бюро 1440».

Группировка спутников, обеспечивающих надежный доступ в интернет на всей территории России, необходима, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Она поможет решить проблему с доступом в отдаленных районах, на Крайнем Севере, в частности на Северном морском пути.

Партнер компании ComNews Research Леонид Коник отметил, что 28% территории России относится к арктической зоне, которая слабо охватывается геостационарными спутниками, расположенными над экватором.

Поэтому для РФ критически важны новые спутниковые группировки на негеостационарных орбитах. В мире такие группировки, начиная с низкоорбитальных Starlink и OneWeb, находятся на пике популярности.