Генерал объяснил смысл увеличения численности Вооруженных сил РФ

Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении численности Вооруженных сил РФ для формирования новых частей и соединений, сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

В понедельник, 16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС страны до 2 389 000 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Таким образом, число военнослужащих увеличилось на 180 тысяч человек.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения спецоперации», — написал Гурулев в своем телеграм-канале. По его словам, новые части сейчас формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ.

«Все просто, давайте без паники», — отметил Гурулев.

Расширение численности Вооруженных сил позволит России обойти армии Индии и США, численности которых составляют 1,44 миллиона и 1,32 миллиона человек соответственно. Российская армия поднялась на второе место, уступая только Китаю.