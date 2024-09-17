Генерал объяснил смысл увеличения численности Вооруженных сил РФ

Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении
численности Вооруженных сил РФ для формирования новых частей и соединений,
сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
В понедельник, 16 сентября Путин подписал указ об увеличении
штатной численности ВС страны до 2 389 000 человек, включая 1,5 миллиона
военнослужащих. Таким образом, число военнослужащих увеличилось на 180 тысяч
человек.
«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения спецоперации», — написал Гурулев в своем телеграм-канале. По его словам, новые части сейчас формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ.
«Все просто, давайте без паники», — отметил Гурулев.
Расширение численности Вооруженных сил позволит России
обойти армии Индии и США, численности которых составляют 1,44 миллиона и 1,32
миллиона человек соответственно. Российская армия поднялась на второе место,
уступая только Китаю.