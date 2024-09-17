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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генерал объяснил смысл увеличения численности Вооруженных сил РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении численности Вооруженных сил РФ для формирования новых частей и соединений, сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

В понедельник, 16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС страны до 2 389 000 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Таким образом, число военнослужащих увеличилось на 180 тысяч человек.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения спецоперации», — написал Гурулев в своем телеграм-канале. По его словам, новые части сейчас формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ.

«Все просто, давайте без паники», — отметил Гурулев.

Расширение численности Вооруженных сил позволит России обойти армии Индии и США, численности которых составляют 1,44 миллиона и 1,32 миллиона человек соответственно. Российская армия поднялась на второе место, уступая только Китаю.  

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

physx

Осторожно двери закрываются, следующая остановка, палата номер 6, так что не прошляпь свою остановку🤡

ld_andrey

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