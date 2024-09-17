Токаев заявил Шольцу, что Россия непобедима в военном отношении

Россия в военном отношении непобедима, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — подчеркнул Токаев.

По его словам, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но, добавил он, возможность для достижения мира все еще существует.

Президент Казахстана указал на необходимость внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных стран и прийти к решению остановить военные действия, перейти к обсуждению территориальных вопросов.

«На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки», — сказал Токаев.