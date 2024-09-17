НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Появилась дата премьеры фильма «Кончится лето» с Юрием Борисовым

Источник:
Sibnet.ru
177 0
Фото: © кинокомпания «Вольга»

Фильм «Кончится лето» выйдет в прокат 27 февраля 2025 года, сообщила кинопрокатная компания «Вольга».

По сюжету, в поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше.

Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель.

Режиссер Владимир Мункуев, который также выступил автором сценария фильма, вдохновился реальной криминальной историей.

«Один брат, работавший в золотодобывающей артели, решился на ограбление, втянув в это младшего брата. В этой простой, на первый взгляд, жанровой истории, нам хотелось поразмышлять на тему природы зла. Нам хотелось поговорить о том, как один необдуманный поступок может перевернуть жизнь твоих близких», — рассказал он.

Главные роли в фильме сыграли Юра Борисов и Макар Хлебников. Также в фильме снялись Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев, Павел Колесов, Роман Атласов, Сергей Баланов, Вячеслав Югов, Изабелла Николаева.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Лунтик обошел по популярности Никиту Кологривого
Писатель Нил Гейман покинет сериал «Благие знамения»
Минкульт запретил прокат фильма о поэте Борисе Рыжем
Скончался озвучивший Дарта Вейдера актер
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО
Пентагон смоделирует последствия ядерной бомбардировки России
Обсуждение (0)
Топ комментариев

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

Asd10

А куда смотрели люди?? 🤔 Интересное заявление. Куда смотрели родители этого сексолога, когда его делали??

physx

Осторожно двери закрываются, следующая остановка, палата номер 6, так что не прошляпь свою остановку🤡