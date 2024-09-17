Появилась дата премьеры фильма «Кончится лето» с Юрием Борисовым

Фильм «Кончится лето» выйдет в прокат 27 февраля 2025 года, сообщила кинопрокатная компания «Вольга».

По сюжету, в поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше.

Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель.

Режиссер Владимир Мункуев, который также выступил автором сценария фильма, вдохновился реальной криминальной историей.

«Один брат, работавший в золотодобывающей артели, решился на ограбление, втянув в это младшего брата. В этой простой, на первый взгляд, жанровой истории, нам хотелось поразмышлять на тему природы зла. Нам хотелось поговорить о том, как один необдуманный поступок может перевернуть жизнь твоих близких», — рассказал он.

Главные роли в фильме сыграли Юра Борисов и Макар Хлебников. Также в фильме снялись Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев, Павел Колесов, Роман Атласов, Сергей Баланов, Вячеслав Югов, Изабелла Николаева.