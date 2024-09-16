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Загадочные структуры нашли в недрах Марса

Источник:
Europlanet-society
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Новая гравитационная карта Марса представлена международной группой ученых. Она показывает, как распределяется масса и плотность вещества в недрах планеты.

В ходе составления карты исследователи наткнулись на гравитационные аномалии — загадочные плотные структуры под северными полярными равнинами, погребенные под толстым слоем осадочных пород.

Всего вокруг полярной шапки Марса в недрах выявлено около 20 таких загадочных объектов разного размера. Плотность структур выше, чем у окружающего материала. Скорее всего, они возникли на дне древнего океана, однако их появление представляет загадку.

По мнению ученых, уплотнения могут иметь вулканическую природу, однако для разгадки их происхождения потребуются дополнительные наблюдения с орбиты с помощью аппаратов, собирающих сейсмические сведения.

Также исследователей удивило состояние большой возвышенности на Марсе с крупнейшими вулканами — Фарсиды. Обычно в таких регионах наблюдается характерная просадка коры под влиянием горной массы. Однако на Красной планете реальная картина серьезно отличается.

Собранные результаты указывают, что некая неведомая сила поддерживает возвышенность снизу. Возможно, подобный эффект связан с большой массой некоего более легкого вещества, находящегося в мантии на глубине порядка 1100 километров.

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Наука #Космос
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Топ комментариев

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

Asd10

А куда смотрели люди?? 🤔 Интересное заявление. Куда смотрели родители этого сексолога, когда его делали??

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

GammiPluh

Когда-нибудь ты поплатишься за свой базар. Может не сегодня, но точно поплатишься