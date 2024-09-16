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Цены на кофе взлетели до многолетнего максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость кофе на бирже ICE Futures взлетела до максимума за 13 лет, свидетельствуют данные торговой площадки.

Декабрьские фьючерсы на кофе сорта арабика в понедельник, 16 сентября, подорожали на бирже на 3,3% — до 5,9 доллара за килограмм. С начала 2024 года цены выросли примерно на 40% на фоне дефицита более дешевых зерен кофе сорта робуста.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на кофе сорта робуста выросла на 3,55%, поднявшись до 5,4 доллара за килограмм. С начала года стоимость этого традиционно более доступного сорта сорта поднялась примерно на 70%.

Фьючерсы на кофе резко поднялись из-за опасений дефицита поставок. Участники рынка ожидают снижения производства кофе в Бразилии — крупнейшего поставщика этого сорта в мире. Кофейные плантации пострадали из-за жары и засухи, пишет Bloomberg.

Этим летом ряд сельскохозяйственных регионов Бразилии, производящих около трети мирового объема кофе, столкнулись с одной из самых страшных засух в истории. Индустрия также страдает от перегруженности портов и перебоев мировой логистики.

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Топ комментариев

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

Asd10

А куда смотрели люди?? 🤔 Интересное заявление. Куда смотрели родители этого сексолога, когда его делали??

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

GammiPluh

Когда-нибудь ты поплатишься за свой базар. Может не сегодня, но точно поплатишься